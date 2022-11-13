Де Вилье: французская армия не в состоянии выиграть войну
2022-11-13 00:26
Экс-глава Генштаба вооруженных сил Франции Пьер де Вилье заявил, что армия страны не в состоянии вести войну и выиграть ее.
Он пояснил, что сейчас во Франции нет армии, которая могла бы проявить жестокость, необходимую в ведении войны.
Де Вилье утверждает, что у французской армии нет запаса прочности в плане живой силы, логистики, оснащения, боеприпасов.
Ранее Пьер де Вилье говорит о том, что в конфликте на Украине заинтересованы США, но не Европа.
Опубликовано: Светлана Репина
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