Де Вилье: французская армия не в состоянии выиграть войну

Экс-глава Генштаба вооруженных сил Франции Пьер де Вилье заявил, что армия страны не в состоянии вести войну и выиграть ее.

Он пояснил, что сейчас во Франции нет армии, которая могла бы проявить жестокость, необходимую в ведении войны.

Де Вилье утверждает, что у французской армии нет запаса прочности в плане живой силы, логистики, оснащения, боеприпасов.

Ранее Пьер де Вилье говорит о том, что в конфликте на Украине заинтересованы США, но не Европа.