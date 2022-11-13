Агентство Bloomberg назвало источник профицита в бюджете России
2022-11-13 00:30
Агентство Bloomberg сообщет, что в октябре России удалось сохранить бюджет профицитным, благодаря росту налоговых поступлений от «Газпрома».
За январь-октябрь нынешнего года профицит российского бюджета составил 128,4 млрд рублей.
Этот показатель практически вдвое превышает профицит, зафиксированный по итогам сентября.
Дополнительные нефтегазовые доходы оказались равными 435,1 млрд рублей. «Газпром» выплатил эти деньги в виде налога на добычу полезных ископаемых.
Опубликовано: Светлана Репина
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