На авиашоу в Далласе потерпел крушение бомбардировщик B-17 времен Второй мировой войны

В небе над городом во время выполнения своей программы полета ретробомбардировщик B-17 столкнулся с другим самолетом и рухнул, сообщают местные СМИ.

Два самолета столкнулись в воздухе в субботу на авиашоу, посвященном памяти Второй мировой войны в Далласе, сообщили федеральные чиновники.

Бомбардировщик Boeing B-17 Flying Fortress и истребитель Bell P-63 Kingcobra столкнулись и разбились на авиашоу Wings Over Dallas в аэропорту Далласа в 13:20 по центральному поясному времени, сообщило Федеральное авиационное управление (FAA).

По данным FAA, пока неясно, сколько человек находилось на борту двух самолетов.

Видеоклипы, размещенные в социальных сетях, показывают, как два самолета столкнулись и вскоре после этого упали на землю, охваченные пламенем.