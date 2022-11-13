На авиашоу в Далласе потерпел крушение бомбардировщик B-17 времен Второй мировой войны
В небе над городом во время выполнения своей программы полета ретробомбардировщик B-17 столкнулся с другим самолетом и рухнул, сообщают местные СМИ.
Два самолета столкнулись в воздухе в субботу на авиашоу, посвященном памяти Второй мировой войны в Далласе, сообщили федеральные чиновники.
Бомбардировщик Boeing B-17 Flying Fortress и истребитель Bell P-63 Kingcobra столкнулись и разбились на авиашоу Wings Over Dallas в аэропорту Далласа в 13:20 по центральному поясному времени, сообщило Федеральное авиационное управление (FAA).
По данным FAA, пока неясно, сколько человек находилось на борту двух самолетов.
Видеоклипы, размещенные в социальных сетях, показывают, как два самолета столкнулись и вскоре после этого упали на землю, охваченные пламенем.
Опубликовано: Тарас Медведев
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На авиашоу в Далласе потерпел крушение бомбардировщик B-17 времен Второй мировой войны
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