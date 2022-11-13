The Independent: главы государств на саммите G20 не будут делать общее фото из-за Украины

Издание The Independent сообщает, что на предстоящем саммите G20 главы государств не будут делать общее фото.

Причина заключается в разногласиях мировых лидеров по поводу конфликта на Украине.

Совместная фотография глав государств на саммитах «Большой двадцатки» считалась символом силы и единства стран.

Издание также отмечает, что разные точки зрения на ситуацию на Украине могут повлиять на совместное заявление по итогам саммита.