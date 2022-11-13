Рогозин пообещал российским военным новое вооружение для победы
2022-11-13 00:50
Бывший глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что в ближайшее время российские военные в зоне спецоперации получат новое современное вооружение.
Он отметил, что это позволит российским войскам применять на поле боя современные технологии.
По мнению Рогозина, новые системы оружия помогут одержать победу.
Дмитрий Рогозин возглавляет инспекторскую группу военных советников «Царские волки». Ее задачей является оказание военно-технической поддержки.
Опубликовано: Светлана Репина
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