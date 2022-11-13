Глава Минфина Великобритании объявил Россию причиной рецессии в его стране
2022-11-13 00:55
Глава Минфина Великобритании Джереми Хант заявил, что рецессию в его стране спровоцировала Россия.
Он пообещал, что если Минфин и Банк Англии смогут контролировать инфляцию, то процентные ставки для бизнеса и физлиц снизятся.
По словам Ханта, это приведет к восстановлению стабильности, потерянной из-за ситуации на Украине.
В третьем квартале нынешнего года британский ВВП сократился на 0,2%.
Опубликовано: Светлана Репина
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