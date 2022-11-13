Глава Минфина Великобритании объявил Россию причиной рецессии в его стране

Глава Минфина Великобритании Джереми Хант заявил, что рецессию в его стране спровоцировала Россия.

Он пообещал, что если Минфин и Банк Англии смогут контролировать инфляцию, то процентные ставки для бизнеса и физлиц снизятся.

По словам Ханта, это приведет к восстановлению стабильности, потерянной из-за ситуации на Украине.

В третьем квартале нынешнего года британский ВВП сократился на 0,2%.