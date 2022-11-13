Зурабишвили: в Грузию переехало около 100 тысяч россиян

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что в стране после начала частичной мобилизации в РФ обосновалось более 100 тыс. россиян.

По ее словам, границу Грузии пересекли примерно 700 тыс. россиян, но около 600 тыс. из них отправились дальше: в Армению, Турцию или Европу.

Ранее в Казахстане также опубликовали статистику, согласно которой в страну въезжает около 9 тыс. российских граждан в день.

Пи этом сообщалось, что за сутки из Казахстана выезжает порядка 10-11 тыс. россиян.