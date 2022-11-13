Глава МИД Франции: европейцы не хотят жить в напряжении перед каждыми выборами в США
2022-11-13 01:11
Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Европе следует получить больше автономии от США.
Она отметила, что европейцы не хотят жить в напряжении перед каждыми выборами в Соединенных Штатах.
При этом министр уточнила, что не призывает к большему дистанцированию от США.
Что касается промежуточных выборов в американский конгресс, Катрин Колонна отметила, что республиканцы не продемонстрировали выдающихся результатов.
Опубликовано: Светлана Репина
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