Глава МИД Франции: европейцы не хотят жить в напряжении перед каждыми выборами в США

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Европе следует получить больше автономии от США.

Она отметила, что европейцы не хотят жить в напряжении перед каждыми выборами в Соединенных Штатах.

При этом министр уточнила, что не призывает к большему дистанцированию от США.

Что касается промежуточных выборов в американский конгресс, Катрин Колонна отметила, что республиканцы не продемонстрировали выдающихся результатов.