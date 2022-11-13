Венгрия обвинила Западную Европу в превращении церквей в ночные клубы
2022-11-13 01:16
Госсекретарь по делам церкви и межэтническим отношениям в канцелярии премьер-министра Венгрии Миклош Солтеш заявил, что Западная Европа отказывается от христианских ценностей.
По его словам, пока в Венгрии открываются новые церкви, в западноевропейских странах они превращаются в ночные клубы и пабы.
Для примера Солтеш рассказал, что за 10 лет в Венгрии появилось более 200 новых церквей.
Он также отметил, что отказ от христианских ценностей в Западной Европе связан с принятием посланий, подрывающих устои общества.
Опубликовано: Светлана Репина
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