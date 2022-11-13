Венгрия обвинила Западную Европу в превращении церквей в ночные клубы

Госсекретарь по делам церкви и межэтническим отношениям в канцелярии премьер-министра Венгрии Миклош Солтеш заявил, что Западная Европа отказывается от христианских ценностей.

По его словам, пока в Венгрии открываются новые церкви, в западноевропейских странах они превращаются в ночные клубы и пабы.

Для примера Солтеш рассказал, что за 10 лет в Венгрии появилось более 200 новых церквей.

Он также отметил, что отказ от христианских ценностей в Западной Европе связан с принятием посланий, подрывающих устои общества.