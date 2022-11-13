Франция пригрозила Италии последствиями из-за кризиса с мигрантами

Глава МИД Франции Катрин Колонна пригрозила Италии последствиями, поскольку эта страна отказалась принимать судно с мигрантами.

Она отметила, что такое решение итальянской стороны вызывает сильное разочарование и является шокирующим.

Катрин Колонна обвинила Рим в неуважении международного и морского права и сообщила, что Франция приняла судно из-за «отсутствия человечности» у Италии.

При этом министр подчеркнула, что прием судна был исключительным случаем.