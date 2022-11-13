Франция пригрозила Италии последствиями из-за кризиса с мигрантами
2022-11-13 01:21
Глава МИД Франции Катрин Колонна пригрозила Италии последствиями, поскольку эта страна отказалась принимать судно с мигрантами.
Она отметила, что такое решение итальянской стороны вызывает сильное разочарование и является шокирующим.
Катрин Колонна обвинила Рим в неуважении международного и морского права и сообщила, что Франция приняла судно из-за «отсутствия человечности» у Италии.
При этом министр подчеркнула, что прием судна был исключительным случаем.
Опубликовано: Светлана Репина
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