Канадские специалисты разработали роботов для лечения заикания

Теперь машины смогут работать наравне с людьми: они будут тренировать у пациентов уверенность и беглость речи.

Эти "помощники" в лечении заикания были разработаны научными сотрудниками университета Альберты.

Они смогут эффективно помогать взрослым, но особенно - детям.

Разработка помогла решить вопрос с нехваткой врачей в Канаде, работающих по этому профилю.

Теперь 300 тысяч канадцев, имеющих проблему с заиканием, смогут избавиться от него при помощи искусственного интеллекта.

В Канаде уже существуют приложения для планшета и компьютера, которые предназначены для занятий по исправлению речи.

Но ученые считают, что роботы, которые будут непосредственно общаться с больными, наиболее эффективны.

К слову, в здравоохранении страны уже используются роботы для оказания психологической поддержки и ухода за пожилыми людьми.

Новая разработка канадских ученых для помощи в лечении заикания тоже очень скоро появится в местных клиниках.