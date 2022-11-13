Канадские специалисты разработали роботов для лечения заикания
Теперь машины смогут работать наравне с людьми: они будут тренировать у пациентов уверенность и беглость речи.
Эти "помощники" в лечении заикания были разработаны научными сотрудниками университета Альберты.
Они смогут эффективно помогать взрослым, но особенно - детям.
Разработка помогла решить вопрос с нехваткой врачей в Канаде, работающих по этому профилю.
Теперь 300 тысяч канадцев, имеющих проблему с заиканием, смогут избавиться от него при помощи искусственного интеллекта.
В Канаде уже существуют приложения для планшета и компьютера, которые предназначены для занятий по исправлению речи.
Но ученые считают, что роботы, которые будут непосредственно общаться с больными, наиболее эффективны.
К слову, в здравоохранении страны уже используются роботы для оказания психологической поддержки и ухода за пожилыми людьми.
Новая разработка канадских ученых для помощи в лечении заикания тоже очень скоро появится в местных клиниках.
Опубликовано: Наталья Павлова
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