Богатая владелица Tiffany в Турции умерла в загадочном инциденте
2022-11-13 02:07
71-летняя Дилек Эртек, состоятельная владелица Tiffany в Турции, упала с 11-й палубы норвежского лайнера Spirit.
Она праздновала на судне свой день рождения вместе с любовником из Швейцарии.
На кадрах с камер наблюдения видно, что она выпала за борт около 3 часов ночи, а ее тело до сих пор не найдено. Ее неназванный 74-летний любовник не заявлял о ее исчезновении в течение 20 часов.
Сын погибшей сообщил полиции, что из сейфа в ее каюте пропало несколько дорогих украшений.
Опубликовано: Светлана Репина
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