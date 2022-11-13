Богатая владелица Tiffany в Турции умерла в загадочном инциденте

71-летняя Дилек Эртек, состоятельная владелица Tiffany в Турции, упала с 11-й палубы норвежского лайнера Spirit.

Она праздновала на судне свой день рождения вместе с любовником из Швейцарии.

На кадрах с камер наблюдения видно, что она выпала за борт около 3 часов ночи, а ее тело до сих пор не найдено. Ее неназванный 74-летний любовник не заявлял о ее исчезновении в течение 20 часов.

Сын погибшей сообщил полиции, что из сейфа в ее каюте пропало несколько дорогих украшений.