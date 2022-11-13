Йеллен: России будет трудно продавать нефть после введения ограничений

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что России может продать часть своей нефти по ценам в пределах ограничений, которые будут введены с 5 декабря.

Она отметила, что российской стороне будет сложно найти покупателей на всю свою нефть.

Йеллен утверждает, что ограничение приведет к снижению мировых цен на нефть и сокращению доходов России.

Она добавила, что Россия не сможет продавать столько нефти, как сейчас, после того как Европейский союз прекратит импорт, не прибегая к ограничению цен или значительным скидкам от текущих цен.