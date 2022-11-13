Йеллен: России будет трудно продавать нефть после введения ограничений
2022-11-13 02:19
Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что России может продать часть своей нефти по ценам в пределах ограничений, которые будут введены с 5 декабря.
Она отметила, что российской стороне будет сложно найти покупателей на всю свою нефть.
Йеллен утверждает, что ограничение приведет к снижению мировых цен на нефть и сокращению доходов России.
Она добавила, что Россия не сможет продавать столько нефти, как сейчас, после того как Европейский союз прекратит импорт, не прибегая к ограничению цен или значительным скидкам от текущих цен.
Опубликовано: Светлана Репина
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