Арахамия назвал возможные сроки переговоров Украины и России

Депутат Верховной рады Украины Давид Аахамия заявил, что переговоры с Россией могут пройти во второй половине следующего года.

По его словам, это случится, когда в России и Соединенных Штатах начнут работать электоральные циклы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что переговоры с Россией возможны при выполнении нескольких условий.

Это касается возврата территорий, возмещения ущерба, наказания военных преступников, гарантии предотвращения боевых действий в дальнейшем.