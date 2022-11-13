Арахамия назвал возможные сроки переговоров Украины и России
2022-11-13 02:25
Депутат Верховной рады Украины Давид Аахамия заявил, что переговоры с Россией могут пройти во второй половине следующего года.
По его словам, это случится, когда в России и Соединенных Штатах начнут работать электоральные циклы.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что переговоры с Россией возможны при выполнении нескольких условий.
Это касается возврата территорий, возмещения ущерба, наказания военных преступников, гарантии предотвращения боевых действий в дальнейшем.
Опубликовано: Светлана Репина
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