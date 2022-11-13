Любимая еда может спровоцировать появление головной боли

Людям со склонностью к мигреням врачи рекомендуют убрать некоторые продукты из рациона.

Специалисты советуют осторожно относиться к кофе, творогу, шоколаду и вину. Именно они, по статистике, чаще всего провоцируют головные боли.

Также развитию мигрени способствуют обработанное мясо (сосиски, колбаса, сардельки и т.д.), цитрусовые, синтетические подсластители.

Поскольку у разных людей голова болит от разных продуктов, медики рекомендуют вести пищевой дневник.

Он поможет определить, от какой именно еды может развиться мигрень. Врачи рекомендуют исключить эту еду из рациона на месяц и в этот период следить за своими ощущениями.

Нужно знать, что некоторые продукты могут вызвать головную боль практически сразу после их приема в пищу, а другие - только через сутки.