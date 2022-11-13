Сильвестр Сталлоне снимается в семейном реалити-шоу

Киногерой обещает, что в этом фильме зрители увидят историю его несостоявшегося развода.

Сталлоне уже 76 лет. Недавно в его семье разгорелся скандал с разводом.

Недолго думая, кумир многих поколений решил заработать на этой ситуации и сняться в семейном кино-шоу.

К подобным съемкам уже прибегали некоторые известные фамилии - например, семейство Кардашьян.

Теперь Сильвестр Сталлоне вместе с женой Дженнифер Флавин и их тремя дочерями - Скарлет, Софией и Сикстин тоже будут сниматься в фильме про собственную жизнь.

Актер признается, что раньше ставил работу на первое место, а семью - на второе. Теперь его взгляды совершенно противоположны, и он считает, что ничего важнее семьи в жизни нет.

Звезда обещает, что его семейное реалити-шоу будет очень интересным и призывает зрителей не упустить ни одной детали.