Сильвестр Сталлоне снимается в семейном реалити-шоу
Киногерой обещает, что в этом фильме зрители увидят историю его несостоявшегося развода.
Сталлоне уже 76 лет. Недавно в его семье разгорелся скандал с разводом.
Недолго думая, кумир многих поколений решил заработать на этой ситуации и сняться в семейном кино-шоу.
К подобным съемкам уже прибегали некоторые известные фамилии - например, семейство Кардашьян.
Теперь Сильвестр Сталлоне вместе с женой Дженнифер Флавин и их тремя дочерями - Скарлет, Софией и Сикстин тоже будут сниматься в фильме про собственную жизнь.
Актер признается, что раньше ставил работу на первое место, а семью - на второе. Теперь его взгляды совершенно противоположны, и он считает, что ничего важнее семьи в жизни нет.
Звезда обещает, что его семейное реалити-шоу будет очень интересным и призывает зрителей не упустить ни одной детали.
Опубликовано: Наталья Павлова
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