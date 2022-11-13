В Берлине прошла демонстрация против поставок оружия

Левое объединение Umverteilen организовало в Берлине демонстрацию против поставок оружия и роста цен на энергоносители.

Около 3 тысяч демонстрантов прошли по городу от Александплац до района Кройнцберг.

Участники акции выступали против роста цен отопление, электроэнергию, квартплату, а также требовали повышения зарплат.

В октябре по всей Германии прошли протесты против политики властей в энергетическом секторе.