Друг Депардье рассказал, почему он закрыл свой продюсерский центр в России
2022-11-13 02:51
Продюсерский центр Жерара Депардье в России «ПЦ ЖД» закрывается. Об этом сообщил его друг Арно Фрилли.
Он сообщил, что причиной закрытия стала пауза в проектах, а также расходов, которые требуются даже в период простоя.
Фрилли отметил, что центр создавался для развития аудиовизуальных проектов, а без активной деятельности он бесполезен.
При этом он уточнил, что когда будет больше конкретики, может быть открыта новая структура.
Опубликовано: Светлана Репина
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