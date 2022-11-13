Друг Депардье рассказал, почему он закрыл свой продюсерский центр в России

Продюсерский центр Жерара Депардье в России «ПЦ ЖД» закрывается. Об этом сообщил его друг Арно Фрилли.

Он сообщил, что причиной закрытия стала пауза в проектах, а также расходов, которые требуются даже в период простоя.

Фрилли отметил, что центр создавался для развития аудиовизуальных проектов, а без активной деятельности он бесполезен.

При этом он уточнил, что когда будет больше конкретики, может быть открыта новая структура.

