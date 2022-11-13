Parisien: глава МИД Франции Колонна призвала ЕС добиться независимости от США

Французский министр иностранных дел Катрин Колонна уверена, что европейские страны должны меньше зависеть от Вашингтона.

В воскресенье глава МИД Франции Катрин Колонна дала интервью газете Parisien, где сообщила, что считает интересным ход промежуточных выборов в Конгресс Соединённых Штатов, признав, что вероятнее всего, республиканцы сумеют заполучить большинство мест в палате представителей и Сенате.

Также Колонна уверена, что страны европейского региона обязаны стремиться к больней независимости от США, при этом не отстраняясь от Вашингтона, продолжая с ним сотрудничать.