Parisien: глава МИД Франции Колонна призвала ЕС добиться независимости от США
2022-11-13 03:42
Французский министр иностранных дел Катрин Колонна уверена, что европейские страны должны меньше зависеть от Вашингтона.
В воскресенье глава МИД Франции Катрин Колонна дала интервью газете Parisien, где сообщила, что считает интересным ход промежуточных выборов в Конгресс Соединённых Штатов, признав, что вероятнее всего, республиканцы сумеют заполучить большинство мест в палате представителей и Сенате.
Также Колонна уверена, что страны европейского региона обязаны стремиться к больней независимости от США, при этом не отстраняясь от Вашингтона, продолжая с ним сотрудничать.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Parisien: глава МИД Франции Колонна призвала ЕС добиться независимости от США
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