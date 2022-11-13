Концерн «Калашников» стал координатором поставок экипировки ВС РФ
2022-11-13 04:08
Российский оборонный концерн "Калашников" начал руководить поставками экипировки для вооружённых сил России.
Информатор издания "РИА Новости" сообщает, что российский концерн "Калашников" назначен Министерством промышленности и торговли России ответственным за координацию поставок экипировки войскам России, упорядочивая отправку соответствующей защитной одежды из десяти государственных и частных предприятий в воинские части.
По данным "РИА Новости", деятельность "Калашникова" в сфере координации поставок экипировки ВС России в первую очередь направлена на снабжение всем необходимым 300 тысяч мобилизованных граждан.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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