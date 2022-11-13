Концерн «Калашников» стал координатором поставок экипировки ВС РФ

Российский оборонный концерн "Калашников" начал руководить поставками экипировки для вооружённых сил России.

Информатор издания "РИА Новости" сообщает, что российский концерн "Калашников" назначен Министерством промышленности и торговли России ответственным за координацию поставок экипировки войскам России, упорядочивая отправку соответствующей защитной одежды из десяти государственных и частных предприятий в воинские части.

По данным "РИА Новости", деятельность "Калашникова" в сфере координации поставок экипировки ВС России в первую очередь направлена на снабжение всем необходимым 300 тысяч мобилизованных граждан.