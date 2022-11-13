Венгерский политик Тороцкаи предложил Польше разделить Украину

Представитель парламента Венгрии Ласло Тороцкаи намекнул на необходимость раздела Украины.

Лидер венгерской политической фракции "Наша Родина" Ласло Тороцкаи поздравил народ Польши с днём независимости, предложив в будущем встретиться на общей польско-венгерской границе. Аналитики сходятся во мнении, что таким образом Тороцкаи намекает на необходимость раздела Украины между Венгрией и Польши.

После поражения нацистской Германии во Второй мировой войны закарпатская часть её бывшей союзницы Венгрии отошла в пользу Украинской ССР.