Венгерский политик Тороцкаи предложил Польше разделить Украину
2022-11-13 04:13
Представитель парламента Венгрии Ласло Тороцкаи намекнул на необходимость раздела Украины.
Лидер венгерской политической фракции "Наша Родина" Ласло Тороцкаи поздравил народ Польши с днём независимости, предложив в будущем встретиться на общей польско-венгерской границе. Аналитики сходятся во мнении, что таким образом Тороцкаи намекает на необходимость раздела Украины между Венгрией и Польши.
После поражения нацистской Германии во Второй мировой войны закарпатская часть её бывшей союзницы Венгрии отошла в пользу Украинской ССР.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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