CNN: демократическая партия США получит 50 мест и контроль над Сенатом
2022-11-13 05:23
Американская демократическая партия получит большинство мест в Сенате по итогам промежуточных выборов.
13 ноября американский телеканал CNN опубликовал свой прогноз, согласно которому представитель местной демократической партии победил на промежуточных выборах в Сенат на территории штата Невада, благодаря чему демократы заполучат большинство мест в Сенате, установив контроль над ним.
По данным журналистов CNN, захватившие Сенат демократы теперь не позволят республиканской партии инициировать объявление импичмента Джо Байдену.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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