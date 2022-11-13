CNN: демократическая партия США получит 50 мест и контроль над Сенатом

Американская демократическая партия получит большинство мест в Сенате по итогам промежуточных выборов.

13 ноября американский телеканал CNN опубликовал свой прогноз, согласно которому представитель местной демократической партии победил на промежуточных выборах в Сенат на территории штата Невада, благодаря чему демократы заполучат большинство мест в Сенате, установив контроль над ним.

По данным журналистов CNN, захватившие Сенат демократы теперь не позволят республиканской партии инициировать объявление импичмента Джо Байдену.