ВГА Херсонской области поправили СМИ на счет переноса столицы из Херсона

Военно-гражданская администрация Херсонщины внесла коррективы в заявления о переносе столицы из Херсона в Геническ.

«Никаких официальных решений о переносе столицы Херсонской области не принималось. Геническ стал городом, где временно находится ряд ведомств и структур органов власти региона», — сообщили в ВГА.

В администрации добавили, что Геническ лишь один из муниципалитетов, где сегодня расположились областные власти.

Ранее сообщалось, что в субботу началась эвакуация жителей Новой Каховки. ВСУ нанесли удар по центру города, когда формировались колонны.