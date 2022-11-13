ВГА Херсонской области поправили СМИ на счет переноса столицы из Херсона
2022-11-13 06:16
Военно-гражданская администрация Херсонщины внесла коррективы в заявления о переносе столицы из Херсона в Геническ.
«Никаких официальных решений о переносе столицы Херсонской области не принималось. Геническ стал городом, где временно находится ряд ведомств и структур органов власти региона», — сообщили в ВГА.
В администрации добавили, что Геническ лишь один из муниципалитетов, где сегодня расположились областные власти.
Ранее сообщалось, что в субботу началась эвакуация жителей Новой Каховки. ВСУ нанесли удар по центру города, когда формировались колонны.
Опубликовано: Тарас Медведев
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