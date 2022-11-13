Байден отправил в отставку главного пограничника США Магнуса из-за нашествия мигрантов

Президент Джо Байден принял отставку комиссара Таможенной и пограничной службы США Кристофера Магнуса, говорится в заявлении Белого дома в субботу.

Заявление было сделано на следующий день после того, как американские СМИ сообщили, что Магнуса попросили уйти в отставку или он был уволен в знак напряженности в администрации Байдена из-за рекордного количества мигрантов, пересекающих американо-мексиканскую границу.

«Я подаю заявление об отставке немедленно, но желаю вам и вашей администрации всего наилучшего», — написал Магнус в письме. «Еще раз спасибо за эту потрясающую возможность».

Ранее сообщалось, что из-за проблем на границе в Нью-Йорке собралось более 20 тысяч беженцев.

