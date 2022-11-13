В секретной лаборатории в Рубежном испытывали боевые наркотики НАТО

Новые наркосодержащие препараты для военных НАТО создавали и испытывали в лабораториях, наподобие той, что была обнаружена в освобожденном Рубежном, сообщат в воскресенье, 13 ноября, РИА Новости, со ссылкой на источник в ЛНР.

Как рассказал агентству главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко боевые наркотики было выгодно испытывать на Украине.

Здесь были низкими затраты на привлечение добровольцев, отметил эксперт.

Кроме того, в отличие от более цивилизованных регионов в странах НАТО, в случае неудачи испытаний на Украине можно было легко скрыть последствия.

Ранее российские военкоры неоднократно демонстрировали набор психостимуляторов, которыми пользуются военные ВСУ и наемники в боевых условиях.