В секретной лаборатории в Рубежном испытывали боевые наркотики НАТО
2022-11-13 06:40
Новые наркосодержащие препараты для военных НАТО создавали и испытывали в лабораториях, наподобие той, что была обнаружена в освобожденном Рубежном, сообщат в воскресенье, 13 ноября, РИА Новости, со ссылкой на источник в ЛНР.
Как рассказал агентству главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко боевые наркотики было выгодно испытывать на Украине.
Здесь были низкими затраты на привлечение добровольцев, отметил эксперт.
Кроме того, в отличие от более цивилизованных регионов в странах НАТО, в случае неудачи испытаний на Украине можно было легко скрыть последствия.
Ранее российские военкоры неоднократно демонстрировали набор психостимуляторов, которыми пользуются военные ВСУ и наемники в боевых условиях.
Опубликовано: Тарас Медведев
Зеленский: жестокие бои армии России и ВСУ превратили Донбасс в «ад»
Байден отправил в отставку главного пограничника США Магнуса из-за нашествия мигрантов
Постпред США в НАТО: Вашингтон готов к переговорам с Россией
Арахмия не исключает, что переговоры между Москвой и Киевом начнутся на волне политических событий во второй половине 2023 года
Офис Зеленского: Украина выстроила 3 км стены на границе с Беларусью