Австралия решила признать незаконными любые выплаты кибер-хакерам

Министр внутренних дел Австралии Клэр О'Нил в воскресенье заявила, что правительство рассмотрит вопрос о признании незаконным выплаты выкупа кибер-хакерам после недавних кибератак, затронувших миллионы австралийцев.

Крупнейшая в Австралии страховая компания Medibank Private Ltd (MPL.AX) подверглась масштабной кибератаке в результате которой хакеры завладели личными данными свыше 9,5 млн ее клиентов, в том числе медицинскими характеристиками.

Хакеры разместили банк данных в даркнете и потребовали у Medibank выкуп в 10 млн долларов, за неразглашение информации.

Австралийские СМИ сообщили, что в базе данных могут быть личные сведения и медицинские показания премьер-министра Австралии.