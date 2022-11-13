Австралия решила признать незаконными любые выплаты кибер-хакерам
2022-11-13 06:50
Министр внутренних дел Австралии Клэр О'Нил в воскресенье заявила, что правительство рассмотрит вопрос о признании незаконным выплаты выкупа кибер-хакерам после недавних кибератак, затронувших миллионы австралийцев.
Крупнейшая в Австралии страховая компания Medibank Private Ltd (MPL.AX) подверглась масштабной кибератаке в результате которой хакеры завладели личными данными свыше 9,5 млн ее клиентов, в том числе медицинскими характеристиками.
Хакеры разместили банк данных в даркнете и потребовали у Medibank выкуп в 10 млн долларов, за неразглашение информации.
Австралийские СМИ сообщили, что в базе данных могут быть личные сведения и медицинские показания премьер-министра Австралии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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