Число случаев заболевания COVID в Китае растет, рекорды в Пекине и других городах

Китай сообщил о 14 878 новых случаях заражения COVID-19 за 12 ноября, включая рекордное количество новых ежедневных случаев в столице страны Пекине, а также в производственных центрах Гуанчжоу и Чжэнчжоу.

Новые случаи связаны с тем, что промышленная деятельность в Гуанчжоу и Чжэнчжоу была нарушена из-за ограничений, направленных на борьбу со вспышками.

Национальная комиссия здравоохранения (NHC) сообщила в воскресенье, что число ежедневных случаев заболевания в Китае выросло с 11 950 на 11 ноября. Без учета завозных инфекций Китай сообщил о 14 761 новом местном случае по сравнению с 11 803 днем ранее.

Столица Пекин сообщил о рекордных 235 новых случаях ежедневно, по сравнению со 116 в предыдущий день, показали данные местного правительства.

В Гуанчжоу с населением почти 19 миллионов человек было зарегистрировано 3653 новых местных случая заболевания, что также является историческим максимумом. Это больше, чем 3180 случаев днем ранее.

