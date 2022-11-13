Байден призвал Республиканскую партию решить «кто они»

Президент США Джо Байден сказал, что он невероятно доволен явкой на выборах в США, и сказал, что Республиканской партии теперь нужно решить, «кто они».

Выступая перед журналистами в Камбодже перед саммитом Восточной Азии, Байден сказал, что его внимание сосредоточено на гонке в Сенат Джорджии.

Edison Research прогнозирует в субботу, что Сенат США в следующем году останется под контролем демократов, что принесет крупную победу Байдену.

Отметим, что после победы демократов в Неваде они получили контроль в Сенате, независимо от исхода ситуации в Джорджии 6 декабря.

Даже при раскладе мест в Сенате 50/50 Демократическая партия имеет перевес благодаря тому, что спикером Сената избран демократ.