Байден заявил об удовлетворённости итогами промежуточных выборов в США

Джо Байден утверждает, что результаты промежуточных выборов в Соединённых Штатах его устраивают.

В воскресенье утром американский президент Джо Байден публично заявил, что он доволен итогами промежуточных выборов в США и ожидает узнать, какими будут два следующих года его президентства в стране.

Примечательно, что ранее в тот же день телеканал CNN сообщил о том, что политик Кэтрин Кортес-Мастро от демократической партии стала 50-ым членом Сената по итогам выборов, ввиду чего представители американских демократов могут рассчитывать на большинство сенаторских кресел.