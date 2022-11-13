Байден заявил об удовлетворённости итогами промежуточных выборов в США
2022-11-13 08:25
Джо Байден утверждает, что результаты промежуточных выборов в Соединённых Штатах его устраивают.
В воскресенье утром американский президент Джо Байден публично заявил, что он доволен итогами промежуточных выборов в США и ожидает узнать, какими будут два следующих года его президентства в стране.
Примечательно, что ранее в тот же день телеканал CNN сообщил о том, что политик Кэтрин Кортес-Мастро от демократической партии стала 50-ым членом Сената по итогам выборов, ввиду чего представители американских демократов могут рассчитывать на большинство сенаторских кресел.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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