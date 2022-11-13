Telegraph: премьер Британии Сунак обещал критиковать РФ на саммите G20
2022-11-13 08:28
Британский премьер-министр Риши Сунак утверждает, что намерен критиковать Россию на саммите "Большой двадцатки".
Утром воскресенья британская газета The Telegraph сообщила, что в приватной беседе с журналистами новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о намерениях раскритиковать российское правительство на саммите Группы Двадцати, который пройдёт на индонезийском Бали 15 и 16 ноября.
Примечательно, что Владимир Путин отказался ехать на встречу глав G20 в Индонезии, отправив туда вместо себя главу МИД России Сергея Лаврова. Президент Украины Владимир Зеленский также отказался от участия в мероприятии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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