Telegraph: премьер Британии Сунак обещал критиковать РФ на саммите G20

Британский премьер-министр Риши Сунак утверждает, что намерен критиковать Россию на саммите "Большой двадцатки".

Утром воскресенья британская газета The Telegraph сообщила, что в приватной беседе с журналистами новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о намерениях раскритиковать российское правительство на саммите Группы Двадцати, который пройдёт на индонезийском Бали 15 и 16 ноября.

Примечательно, что Владимир Путин отказался ехать на встречу глав G20 в Индонезии, отправив туда вместо себя главу МИД России Сергея Лаврова. Президент Украины Владимир Зеленский также отказался от участия в мероприятии.