Опытные хозяйки рассказали, чем полезна вода, в которой варили яйца

В домашнем хозяйстве все пригодится, даже вода из под вареных яиц. Не стоит просто сливать ее в раковину, а лучше порадовать свои растения.

Для воды, в которой готовили яйца, можно найти полезное применение в доме. Эта жидкость сильно отличается от той, что вытекает из водопровода.

Яйца при варке отдают воде ценные элементы, и она из "мертвой" превращается в насыщенный питательный эликсир.

Он полон минеральными солями, которые пригодятся домашним цветам и не только.

Скорлупа яиц содержит 27 микроэлементов. Вот самые известные и полезные из них: сера, фосфор, железо, калий, магний и, конечно же, кальций.

Именно он является главным компонентом в составе т занимает до 90% от общего количества других полезных веществ.

Яичная вода с ионами карбоната кальция - отличная подкормка для растений.

О нехватке кальция говорят такие признаки: листья скручены, бледнеют и желтеют, побеги отмирают, бутоны засыхают, не распустившись.

Переизбыток кальция тоже вреден, важно не перебарщивать. Листья начнут деформироваться, бутоны будут опадать.

Помочь в этом случае можно умеренным регулярным поливом и добавлением других питательных элементов, в которых растение остро нуждается.

Любители яичной воды: листовой салат, томаты, баклажаны, тыква, яблоня, малина, вишня, смородина.

Кому подкормка с кальцием не подходит: фасоли, огурцам, капусте, клубнике, фиалкам, камелиям, пеларгонии, гортензии, азалии. Эти растения кальций усваивают с трудом.

Подкармливать яичной водой можно 3-4 раза в неделю. Кроме таких поливов растения хорошо воспринимают опрыскивания (раз в месяц). Вода используется только в охлажденном виде.