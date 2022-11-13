Опытные хозяйки рассказали, чем полезна вода, в которой варили яйца
В домашнем хозяйстве все пригодится, даже вода из под вареных яиц. Не стоит просто сливать ее в раковину, а лучше порадовать свои растения.
Для воды, в которой готовили яйца, можно найти полезное применение в доме. Эта жидкость сильно отличается от той, что вытекает из водопровода.
Яйца при варке отдают воде ценные элементы, и она из "мертвой" превращается в насыщенный питательный эликсир.
Он полон минеральными солями, которые пригодятся домашним цветам и не только.
Скорлупа яиц содержит 27 микроэлементов. Вот самые известные и полезные из них: сера, фосфор, железо, калий, магний и, конечно же, кальций.
Именно он является главным компонентом в составе т занимает до 90% от общего количества других полезных веществ.
Яичная вода с ионами карбоната кальция - отличная подкормка для растений.
О нехватке кальция говорят такие признаки: листья скручены, бледнеют и желтеют, побеги отмирают, бутоны засыхают, не распустившись.
Переизбыток кальция тоже вреден, важно не перебарщивать. Листья начнут деформироваться, бутоны будут опадать.
Помочь в этом случае можно умеренным регулярным поливом и добавлением других питательных элементов, в которых растение остро нуждается.
Любители яичной воды: листовой салат, томаты, баклажаны, тыква, яблоня, малина, вишня, смородина.
Кому подкормка с кальцием не подходит: фасоли, огурцам, капусте, клубнике, фиалкам, камелиям, пеларгонии, гортензии, азалии. Эти растения кальций усваивают с трудом.
Подкармливать яичной водой можно 3-4 раза в неделю. Кроме таких поливов растения хорошо воспринимают опрыскивания (раз в месяц). Вода используется только в охлажденном виде.
Опубликовано: Храмова Оксана
Зеленский: жестокие бои армии России и ВСУ превратили Донбасс в «ад»
Делегация США выслушала выступление Лаврова на саммите ВАС
Постпред США в НАТО: Вашингтон готов к переговорам с Россией
Telegraph: премьер Британии Сунак обещал критиковать РФ на саммите G20
Офис Зеленского: Украина выстроила 3 км стены на границе с Беларусью