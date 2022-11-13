Демократы получают контроль над Сенатом США

Демократическая партия Соединенных Штатов Америки получает контроль над сенатом.

13 ноября две американские компании: CNN и NBC заявили, что демократы сохраняют контроль над Сенатом Конгресса США.

Уточняется, что на промежуточных выборах в штате Невада в США побеждает действующая сенатор Кэтрин Кортез Масто, благодаря чему партия демократов получает 50 мест в верхней палате.

Даже в случае победы республиканцев в Джорджии, решающий голос будет у вице-президента Камалы Харрис, а она - представитель демократической партии.