Киев и Вашингтон построят на территории Украины малый модульный реактор
2022-11-13 11:14
Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Киев и Вашингтон намерены построить малый модульный реактор на территории украинского государства.
13 ноября чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова в своих социальных сетях анонсировала начало пилотного проекта по строительству на украинской территории малого модульного реактора, который может быть установлен даже в малодоступных участках местности.
Маркарова пояснила, что данное решение было озвучено специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри и главой Министерства энергетики Украины Германом Галущенко в рамках 27-й климатической конференции ООН в Шарм-эль-Шейхе.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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