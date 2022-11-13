Киев и Вашингтон построят на территории Украины малый модульный реактор

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Киев и Вашингтон намерены построить малый модульный реактор на территории украинского государства.

13 ноября чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова в своих социальных сетях анонсировала начало пилотного проекта по строительству на украинской территории малого модульного реактора, который может быть установлен даже в малодоступных участках местности.

Маркарова пояснила, что данное решение было озвучено специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри и главой Министерства энергетики Украины Германом Галущенко в рамках 27-й климатической конференции ООН в Шарм-эль-Шейхе.