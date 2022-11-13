Воздушная тревога объявлена объявлена по всей территории Украины из-за ракетной угрозы

Украинские СМИ сообщили, что в Киеве и во всех областях Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.

В воскресенье до полудня, 13 ноября 2022 года, украинские интернет-издание «Страна», ссылаясь на данные официального ресурса по оповещению, сообщило о том, что во всех регионах Украины звучит сирена воздушной тревоги.

Отмечается, что воздушная тревога в Киеве и всех областях Украины была объявлена из-за ракетной угрозы на фоне возможных «прилётов» по объектам украинской энергетической инфраструктуры и военного управления со стороны России.