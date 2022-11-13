19FortyFive: авианосцы НАТО показательно приближаются к России в Арктике

Американский журналист Кристофер Вуди заявил, что блок НАТО показательно усилил военную активность в Арктическом регионе.

13 ноября обозреватель 19FortyFive Кристофер Вуди заявил, что ВМФ США и Королевский военно-морской флот Великобритании показательно наращивают военную активность в Арктике, приближаясь к России.

Вуди допустил, что подобные действия Североатлантического альянса могут быть ответной реакцией на «усиления Москвой военного присутствия в регионе», чтобы продемонстрировать «свою обеспокоенность действиями России».