Актрису Лизу Арзамасову пригласили работать в московской школе

Заработная плата звезды кино и театра будет в разы больше зарплаты простых педагогов.

Одна из московских школ пригласила Елизавету Арзамасову поработать педагогом.

За эту должность ей предложили очень высокую оплату.

Актриса будет проводить с учениками "Час со звездой", занятия начались с 1 ноября и продлятся до 31 мая 2023 года.

С девушкой подписали договор, согласно которому ее труд в школе оценивается в 1 миллион рублей без вычета налогов. "Чистыми" за семь месяцев она получит 700 тысяч российских рублей.

Сейчас Лиза - молодая мама. Она растит их общего с Ильей Авербухом сына, но не бросает активно трудиться - участвует в шоу "Ледниковый период", пишет детские книги, а теперь еще начала преподавать в школе.

Кстати, за один выход на сцену в Театре наций Елизавета Арзамасова получает 20 тысяч российских рублей.