Актрису Лизу Арзамасову пригласили работать в московской школе
Заработная плата звезды кино и театра будет в разы больше зарплаты простых педагогов.
Одна из московских школ пригласила Елизавету Арзамасову поработать педагогом.
За эту должность ей предложили очень высокую оплату.
Актриса будет проводить с учениками "Час со звездой", занятия начались с 1 ноября и продлятся до 31 мая 2023 года.
С девушкой подписали договор, согласно которому ее труд в школе оценивается в 1 миллион рублей без вычета налогов. "Чистыми" за семь месяцев она получит 700 тысяч российских рублей.
Сейчас Лиза - молодая мама. Она растит их общего с Ильей Авербухом сына, но не бросает активно трудиться - участвует в шоу "Ледниковый период", пишет детские книги, а теперь еще начала преподавать в школе.
Кстати, за один выход на сцену в Театре наций Елизавета Арзамасова получает 20 тысяч российских рублей.
Опубликовано: Наталья Павлова
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