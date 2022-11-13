40-летняя Наталья Водянова скоро станет мамой в шестой раз

Российская топ-модель и ее супруг, французский бизнесмен Антуан Арно, ожидают появления малыша уже зимой.

Наталья Водянова - счастливая мама пятерых детей.

Ее первым мужем был богатый аристократ из Британии Джастин Портман. От этого брака у нее трое детей - Лукас, Нева и Виктор.

Вторым избранником Водяновой стал французский бизнесмен-миллиардер Антуан Арно, от которого родилось еще двое детей - Максим и Роман.

И вот теперь пара ждет следующего малыша.

Наталья Водянова сама выросла в многодетной семье, у нее есть две младших сестры. Поэтому для нее совершенно естественна мысль о большом семействе.

Несмотря на многочисленные роды, супер-модель сохранила прекрасную фигуру и до последнего времени активно работала.

Каждый ребенок для нее желанен и любим. Она очень хорошая, любящая мать, которая не забывает о чужих детях и активно занимается благотворительностью.