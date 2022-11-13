ВС РФ уничтожили арсенал ВВС Украины в Черкасской области
2022-11-13 14:17
Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что служащие ВС РФ уничтожили арсенал ВВС Украины в селе Дубиевка Черкасской области.
13 ноября представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе заявил об уничтожении российскими военными арсенала с авиационными средствами поражения ВВС Украины.
Конашенков уточнил, что арсенал воздушных сил Украины был уничтожен в результате высокоточного удара служащих Вооружённых сил Российской Федерации в районе села Дубиевка Черкасской области.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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