ВС РФ уничтожили арсенал ВВС Украины в Черкасской области

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что служащие ВС РФ уничтожили арсенал ВВС Украины в селе Дубиевка Черкасской области.

13 ноября представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе заявил об уничтожении российскими военными арсенала с авиационными средствами поражения ВВС Украины.

Конашенков уточнил, что арсенал воздушных сил Украины был уничтожен в результате высокоточного удара служащих Вооружённых сил Российской Федерации в районе села Дубиевка Черкасской области.