Нехватка белка плохо сказывается на работе всего организма

При недостатке этого элемента замедляются важные функции: метаболические процессы, регенерация и восстановление.

Для того, чтобы оставаться сильным и здоровым, человеку необходимо включать в свой рацион белковую пищу.

В ежедневном меню обязательно должны присутствовать яйца, рыба, мясо, творог, сыр, орехи и бобовые.

При дефиците белка организм начинает страдать. Появляются проблемы с волосами, ногтями и кожей, потому что недостаточно вырабатываются эластин, коллаген и кератин.

Проявляются слабость и хроническая усталость, человек постоянно ощущает голод.

Кроме того, слабеет иммунитет, и организм атакуют частые болезни.

Что касается эмоционального состояния, человек часто испытывает перепады настроения, в том числе апатию, депрессию и агрессию, которые развиваются в результате низкого уровня серотонина и дофамина из-за нехватки белка.