Нехватка белка плохо сказывается на работе всего организма
При недостатке этого элемента замедляются важные функции: метаболические процессы, регенерация и восстановление.
Для того, чтобы оставаться сильным и здоровым, человеку необходимо включать в свой рацион белковую пищу.
В ежедневном меню обязательно должны присутствовать яйца, рыба, мясо, творог, сыр, орехи и бобовые.
При дефиците белка организм начинает страдать. Появляются проблемы с волосами, ногтями и кожей, потому что недостаточно вырабатываются эластин, коллаген и кератин.
Проявляются слабость и хроническая усталость, человек постоянно ощущает голод.
Кроме того, слабеет иммунитет, и организм атакуют частые болезни.
Что касается эмоционального состояния, человек часто испытывает перепады настроения, в том числе апатию, депрессию и агрессию, которые развиваются в результате низкого уровня серотонина и дофамина из-за нехватки белка.
Опубликовано: Наталья Павлова
Зеленский: жестокие бои армии России и ВСУ превратили Донбасс в «ад»
NYT: зимой приостановка боевых действий на Украине может продлиться полгода
Постпред США в НАТО: Вашингтон готов к переговорам с Россией
Первую партию удобрений РФ из портов ЕС доставят в Малави в декабре
Офис Зеленского: Украина выстроила 3 км стены на границе с Беларусью