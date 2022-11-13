NYT: зимой приостановка боевых действий на Украине может продлиться полгода

В США спрогнозировали приостановку боевых действий на Украине, которая может продлиться до полугода из-за грядущей зимы.

13 ноября американская газета The New York Times, со ссылкой на заявление заместителя главы Пентагона по политике в администрации Байдена Колина Каля, заявила, что грядущая зима приведёт к замедлению военного наступления с обеих сторон украинского конфликта.

Каль считает, что зимняя пауза в боевых действиях на Украине может продлиться до полугода из-за того, что «ненастная погода в Украине немного замедляет ход событий», объясняя это сезонными изменениями грунта, которые «затруднят проведение крупномасштабных наступлений».