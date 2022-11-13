The Federalist: пора превратить риторику «Америка прежде всего» в политику, снизив помощь Украине

Экс-помощника сенатора США Майка Ли Кэтрин Томпсон призвал американское правительство снизить поддержку Украины.

13 ноября бывшая помощница сенатора от штата Юта Майка Ли Кэтрин Томпсон в своей колонке для американского интернет-журнала The Federalist заявила о том, что настало время превратить риторику «Америка прежде всего» в политику.

Томпсон отметила, что «нет конца и края требованиям Киева об увеличении поставок вооружений», ввиду чего считает необходимым в значительной степени снизить количество оказываемой помощи Киеву и сфокусироваться на внутренних проблемах США.