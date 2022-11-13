Эксперты рассказали, что будет, если каждый день есть гречку

Гречневая крупа - незаменимый продукт в рационе каждого человека, заботящегося о долголетии, здоровом состоянии тела, его стройности.

Ученые на протяжении многих веков изучают гречишные семена и постоянно выявляют все новые и новые полезные свойства этого удивительного растения.

На Руси эту особенную крупу любовно и с почтением называли «матушкой-гречей». Каши, первые блюда, всевозможные начинки из семян гречихи не переводились на столах русских людей. Знаменитое праздничное угощение - молочный поросенок с разваристой и ароматной гречневой кашей - уже стал своеобразной «визиткой» исконно русской кулинарии.

В составе гречи множество важных для человека веществ, некоторые - уникальны. Например, такие составляющие белка, как аргинин и лизин. Именно они позволяют приравнять питательную ценность зерен гречихи к мясу. Жиров в продукте практически нет, а главное богатство в витаминах В9, В6 и В1, ненасыщенных жирных кислотах, аминокислотах, витаминах Е и К, А.

Есть много полезной для пищеварительной системы клетчатки. И широчайший комплекс микроэлементов. Большая доля среди них приходится на железо, калий, кремний, цинк, фтор, марганец, хром. В зернах также были обнаружены кобальт, йод, никель, молибден и даже титан.

Частое употребление различных блюд из ценных зерен способствует укреплению сердечной мышцы и улучшению проницаемости микрососудов. Женщинам в особенности рекомендована каша из гречи для облегчения болей и неприятных симптомов во время месячных.

Стабилизирует гормональный фон и улучшает состояние греча на этапе климакса. Крупа способна повышать настроение и устранять вялость и стресс.

Гречневый рацион - это кратчайший путь к крепким и красивым ногтям, чистой и ровной коже, густым волосам и зоркому зрению. Если кто-то страдает от приступов гипертонии, употребление гречи выровняет ситуацию. Медики предписывают готовить блюда из крупы больным варикозом, атеросклерозом. Съеденная с утра гречневая кашка отлично справится с отечностью, придаст бодрости.

Поскольку крупа богата магнием и фолиевой кислотой, то она полезна в случае борьбы с разного рода нервными расстройствами, бессонницей. А еще продукт - главный враг анемии, от которой нередко страдают малыши и беременные. Для них греча - важная составляющая ежедневного меню.

При богатейшем наборе полезных витаминов, кислот и прочих элементов калорийность гречки относительно невысока - на 100 граммов продукта 315 ккал. С учетом перечисленных полезных свойств и такой энергетической ценности полезная крупа вошла в число лидеров среди диетических продуктов.

Ожирение, диабет, высокий холестерин - такие проблемы легко решаются с помощью популярной гречневой диеты. Причем без ущерба для общего состояния можно придерживаться ее щадящих вариаций неделями.

Главное правило - есть низкокалорийный и питательный продукт в отварном, но естественном виде. Иными словами, без присутствия в блюде жиров (масла, сметаны, соусов, майонеза), мясных продуктов.

В некоторых вариантах диеты допускается приправлять кашу огородными травами (укропчиком или кинзой). Но ни сахара-меда, ни соли и острых приправ нельзя! В компанию к гречневой каше присоединяют однопроцентную ряженку или кефир, воду негазированную минеральную, травяной чай. Едят скромными порциями, но до 5-6 раз в течение разгрузочного дня или каждых суток диеты. Готовить лучше с вечера. Можно сварить крупу в мультиварке, тогда по вкусу она будет похожа на томленое блюдо - словно из русской печи.

А самый распространенный способ приготовления полезной гречи такой: 200 граммов зерен заливают 2,5-3 обычными стаканами только вскипевшей воды.

Керамическую посуду или толстостенную кастрюлю плотно укутывают и помещают на ночь под «шубу» из одеял или шерстяных вещей.

Утром прекрасная еда, которая подарит организму здоровье, энергию и настроение, готова. Кстати, похудение на гречке признано одним из самых результативных - от восьми до десяти кило можно «сжечь» за неделю гречневой диеты. Но даже одного дня подобной разгрузки в неделю будет достаточно, чтобы держать вес под контролем.