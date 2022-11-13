Шеф-повар из Беларуси раскрыл секрет шашлыка, который понравился Лукашенко
Белорусский шеф-повар Леонид Могдалов поделился рецептом шашлыка, который высоко оценил президент Беларуси Александр Лукашенко.
13 ноября съёмочная группа белорусского информационного агентства «Белта» узнала у шеф-повара Леонида Могдалова рецепт шашлыка, которым угостили президента Беларуси Александра Лукашенко на берегу водохранилища Вяча в Минском районе во время первого чемпионата Беларуси по колке дров среди журналистов и блогеров.
Могдалов отметил, что процесс приготовления «Президентского шашлыка», являющегося самым вкусным, который пробовал Лукашенко, будет очень простым - настолько, что каждый желающий сможет повторить все дома.
Ингридиенты
- свежая свинная шея;
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оливковое масло (второго отжима);
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смесь пяти видов перца: душистого, белого, зеленого, красного острого и черного молотого;
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травы;
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соль.
Приготовление
- Для начала необходимо подготовить мясо и маринад: смешиваем оливковое масло с 5 видами перца, травами и солью, затем нарезаем мясо крупными кусками (примерно 4 на 4 см) и всегда поперек волокон, и добавляем к нему маринад. Мясо должно отстояться не менее 15 минут.
- Приступаем к жарке. Если данный процесс будет проходить в жарочной печи на решетках, то при температуре 225 градусов. Если на шампурах, то при условии, что шампуры будут толстыми, тогда жарка проходит быстрее. Каждые 5-7 минут необходимо контролировать процесс жарки шашлыка вплоть до готовности.
Опубликовано: Диана Мудреченко