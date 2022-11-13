Шеф-повар из Беларуси раскрыл секрет шашлыка, который понравился Лукашенко

Белорусский шеф-повар Леонид Могдалов поделился рецептом шашлыка, который высоко оценил президент Беларуси Александр Лукашенко.

13 ноября съёмочная группа белорусского информационного агентства «Белта» узнала у шеф-повара Леонида Могдалова рецепт шашлыка, которым угостили президента Беларуси Александра Лукашенко на берегу водохранилища Вяча в Минском районе во время первого чемпионата Беларуси по колке дров среди журналистов и блогеров.

Могдалов отметил, что процесс приготовления «Президентского шашлыка», являющегося самым вкусным, который пробовал Лукашенко, будет очень простым - настолько, что каждый желающий сможет повторить все дома.

Ингридиенты

свежая свинная шея;

оливковое масло (второго отжима);

смесь пяти видов перца: душистого, белого, зеленого, красного острого и черного молотого;

травы;

соль.

Приготовление