Шеф-повар из Беларуси раскрыл секрет шашлыка, который понравился Лукашенко

APS
2022-11-13 16:38

Белорусский шеф-повар Леонид Могдалов поделился рецептом шашлыка, который высоко оценил президент Беларуси Александр Лукашенко.

13 ноября съёмочная группа белорусского информационного агентства «Белта» узнала у шеф-повара Леонида Могдалова рецепт шашлыка, которым угостили президента Беларуси Александра Лукашенко на берегу водохранилища Вяча в Минском районе во время первого чемпионата Беларуси по колке дров среди журналистов и блогеров.

Могдалов отметил, что процесс приготовления «Президентского шашлыка», являющегося самым вкусным, который пробовал Лукашенко, будет очень простым - настолько, что каждый желающий сможет повторить все дома.

Ингридиенты

  • свежая свинная шея;

  • оливковое масло (второго отжима);

  • смесь пяти видов перца: душистого, белого, зеленого, красного острого и черного молотого;

  • травы;

  • соль.

Приготовление

  1. Для начала необходимо подготовить мясо и маринад: смешиваем оливковое масло с 5 видами перца, травами и солью, затем нарезаем мясо крупными кусками (примерно 4 на 4 см) и всегда поперек волокон, и добавляем к нему маринад. Мясо должно отстояться не менее 15 минут.
  2. Приступаем к жарке. Если данный процесс будет проходить в жарочной печи на решетках, то при температуре 225 градусов. Если на шампурах, то при условии, что шампуры будут толстыми, тогда жарка проходит быстрее. Каждые 5-7 минут необходимо контролировать процесс жарки шашлыка вплоть до готовности.

Опубликовано: Диана Мудреченко