Повар со стажем объяснил: чтобы быстро почистить сухую колбасу, понадобится кипяток

Не все даже опытные хозяйки знают эту хитрость. Облив сырокопченую колбасу кипятком, можно легко и быстро снять с нее присохшую шкурку.

Все знают, как приходится мучиться с сухой колбасой, чтобы отодрать от нее кожицу. Чтобы сделать мясную нарезку к столу, нужно изрядно попотеть и потратить лишнее время.

Что советуют бывалые хозяйки и повара

Лайфхак не новый, но известен не всем, способ простой и очень эффективный.

Считается, что труднее всего снять именно натуральную оболочку, и именно такая колбаса отличается хорошим качеством.

Чтобы облегчить себе задачу, нужно погрузить палку колбасы в просторную тару и полить ее крутым кипятком, желательно обдать только один кончик колбасы.

Способ годится для продукта, который еще не начинали нарезать - в цельной оболочке.

Сыровяленая колбаса

Опытные хозяйки утверждают, что способ с кипятком хорош для сырокопченой колбасы. Сыровяленую лучше очищать по-другому - поместив на время в морозильную камеру.

После чего она не только хорошо очиститься, но и легко будет нарезаться тонкими кружочками.

Другие лайфхаки

Некоторые хозяйки предлагают контрастные процедуры. Колбасу надо положить на батарею на полчаса, потом поместить в морозилку на несколько минут. Шкурка отойдет очень легко.

Можно погрузить продукт в кипяток на несколько секунд, потом подержать в холодной воде - эффект будет тот же.

Таким же способом очищают и шкурку с овощей, например с помидоров, предварительно сделав на поверхности крестообразный надрез.

Другие хозяйки поступают так: заворачивают колбаску во влажную ткань и оставляют на 15 минут. Потом легко снимают с нее натуральную шкурку.

Можно использовать пароварку с этой же целью. Колбасу надо подержать над паром пять минут, после чего спокойно очистить от прилипшей кожицы.