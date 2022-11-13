A Haber: более 10 человек пострадало в результате взрыва в Стамбуле
2022-11-13 17:06
Более десяти человек получили ранения в результате взрыва в центре Стамбула.
В воскресенье днем турецкий телеканал A Haber сообщил, что свыше 10 человек получили ранения при взрыве в центре Стамбула на главной туристической улице Истикляль, есть погибшие их число уточняется.
Ранее сообщалось, что на пешеходной улице Истикляль, выходящей к площади Таксим в Стамбуле, прогремел мощный взрыв, очевидцы утверждают, что взрыв совершил террорист-смертник, информация уточняется.
Опубликовано: Елена Калиновская