A Haber: более 10 человек пострадало в результате взрыва в Стамбуле

Более десяти человек получили ранения в результате взрыва в центре Стамбула.

В воскресенье днем турецкий телеканал A Haber сообщил, что свыше 10 человек получили ранения при взрыве в центре Стамбула на главной туристической улице Истикляль, есть погибшие их число уточняется.

Ранее сообщалось, что на пешеходной улице Истикляль, выходящей к площади Таксим в Стамбуле, прогремел мощный взрыв, очевидцы утверждают, что взрыв совершил террорист-смертник, информация уточняется.