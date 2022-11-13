Врачи назвали продукты, которые нельзя есть при простуде

Простуда — клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.

Сладкое:

Когда лежишь в кровати с температурой, то хочется пожалеть себя и съесть что-то вкусненькое. Конфеты, десерты, шоколад – первое, что приходит в голову. Но это не самый правильный выбор для тех, кто заболел.

Дело в том, что сахар может вызывать и усиливать воспалительные процессы в организме, присутствие которых будет еще сильнее подрывать иммунитет. Когда организм борется с болезнью, лишнее ослабление иммунитета совсем некстати.

Сыр:

Разные сорта сыра – удобная и простая еда для перекуса, любимая многими. Не запрещаем есть сыр (да и как мы можем это сделать!), но во время простуды лучше от него отказаться. В период болезни лучше отдать предпочтение продуктам, которые борются с воспалением, а сыр к ним не относится.

Кофе:

Даже если ты заядлый кофеман, в период болезни лучше отказаться от любимого напитка. Кофе способствует обезвоживанию, а ты и так можешь терять жидкость из-за температуры и излишнего потоотделения. Обезвоживание организма станет дополнительным фактором, ухудшающим твое состояние: например, мышечные боли могут усилиться, а вместе с ними и слабость.

Бананы:

Эти фрукты хоть и считаются исключительно полезными из-за своего состава, богатого витаминами и минералами, но лучше их есть все же, когда ты здорова, а не в период болезни. Этот продукт усиливает выработку гистамина, а этого в период болезни лучше избегать – гистамин способен провоцировать воспалительные реакции. Кроме того, в бананах довольно много сахара, а он, как мы уже писали, тоже во время простуды вреден.

Энергетики:

В период болезни мы чувствуем слабость и упадок сил: это вполне нормально, ведь организм тратит все силы на борьбу с инфекцией. Насильно оставаться в постели не нужно, но если чувствуешь, что сил маловато, то лучше действительно полежать – наши бабушки и мамы знали, что посоветовать и были правы насчет постельного режима.

В общем, если тебе пришла идея взбодриться с помощью энергетиков с кофеином, то даже не думай ею воспользоваться. Такие напитки усилят обезвоживание и ослабят иммунитет, а бодрости тебе точно не прибавят.