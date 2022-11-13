Эксперты рассказали, почему мурчание кошки полезно для человека

Большинство людей, у которых даже нет кошек, согласятся, что это расслабляет и успокаивает.

Мурлыканье – это чередование двух звуковых импульсов, которые производятся перед вдохом и выдохом.

Тон и громкость могут быть самыми разными. Одни коты чуть заметно «хрипят», другие настолько «музыкальные», что хозяева сравнивают их с трактором.

Как мурлыкают кошки:

Как происходит мурчание, ученые до сих пор не могут точно объяснить. У кошек в мозгу есть уникальный нейронный осциллятор, который связан с колебательным механизмом центральной нервной системы.

Процесс мурлыканья запускает электрическая стимуляция определенной области гипофиза. Сам звук издается потоком вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, при сокращении мышц горла и резонировании подъязычных костей.

Звук проявляется в заметных вибрациях на поверхности тела, изменяющихся в соответствии с ритмом дыхания.

Интенсивность и продолжительность могут варьироваться в зависимости от состояния животного.

Интересный факт: звуки, похожие на мурлыканье, могут издавать и другие животные — еноты, медведи, барсуки, лисы, гиены, морские свинки, тапиры и даже некоторые виды дятлов.

Полезно ли мурчание для человека:

Есть мнение, что мурлыканье может оказывать терапевтический эффект на организм самого животного и организм человека.

Кошки давно одомашнены, но по сравнению с собаками у них значительно меньше проблем с костями и мышцами.

Одна из теорий гласит, что их мурлыканье облегчает дегенеративные проблемы с опорно-двигательным аппаратом, такие как дисплазия или остеопороз, ускоряет сращивание костей и регенерацию других тканей.

Считается, что вибрации благотворно действуют на кости и организм в целом. Недаром ученые тестируют разные вибротренажеры, которые помогают худеть, поддерживать мышцы в тонусе, расслаблять не хуже массажиста и даже подготавливать космонавтов к нагрузкам.

А еще воздействие вибраций на организм стимулирует выработку коллагена, поддерживает сердечно-сосудистую систему, улучшает поступление в клетки кислорода.

Конечно, кошка по «мощности» не сравнится с вибротренажером или массажером, но любой владелец кота знает, насколько сильной может быть вибрация от мурчащего кота.

Возможно, именно этим объясняется тот факт, что владельцы кошек живут дольше в среднем на 10 лет, меньше страдают от болезней сердца, реже умирают от инфарктов.