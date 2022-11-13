Мощный взрыв произошёл на туристической улице Истикляль в Стамбуле, 5 человек погибли

Турецкие СМИ сообщают, что в результате прогремевшего на туристической улице Истикляль в Стамбуле мощного взрыва погибли 5 человек.

В воскресенье вечером, 13 ноября 2022 года, российское интернет-издание Baza, со ссылкой на турецкие СМИ, сообщило о том, что на пешеходной туристической улице Истикляль в Стамбуле прогремел мощный взрыв.

Отмечается, что в настоящее время известно о 5 погибших и 36 пострадавших при взрыве на улице, где находится Российское консульство в Стамбуле, причина которого устанавливается компетентными органами.