Польза петрушки и кому рекомендуется её употреблять

Петрушка - однолетняя трава, родом из Средиземноморья, но в настоящее время она выращивается во всём мире.

В кулинарных целях культивируют обыкновенную листовую и курчавую петрушку. При этом курчавый вид зелени имеет более богатый химический состав и ярко выраженный вкус, чем ее гладколистный сородич. Для получения корнеплодов выращивают петрушку других сортов— бордовикскую, сахарную.

Профилактика воспалительных процессов:

Вещество мирицетин, один из флавоноидов, помогающий организму побороть воспалительные процессы.

Стрит отметить, что мирицетина в петрушке больше, чем в других известных травах.

Имея мощные антиоксидантные свойства, петрушка минимизирует гетероциклические амины, канцерогены, образовывающиеся в продуктах во время их обжаривания. А канцерогены, как известно, вызывают воспаления и опухоли.

Польза для пищеварительного тракта:

Способность состава бороться со свободными радикалами улучшает работу пищеварительной системы и проводит профилактику многочисленных заболеваний.

Люди, страдающие от язвенной болезни, должны вносить петрушку в свой рацион, снимая воспаление слизистой оболочки. Однако не стоит превышать суточный показатель в 10-12 г.

Профилактика диабета 2 типа:

Экология, несбалансированное питание, стресс, малоподвижный образ жизни — это все причины развития диабета 2 типа.

Упомянутый выше мирицетин, доминирующий в составе сока петрушки, понижает показатель уровня сахара в крови, блокирует скачки инсулина.

Укрепление костей:

В составе этого зонтичного высокий показатель витамина K. А он, как известно, является строительным материалом костей.

При его дефиците они становятся хрупкими, появляются многочисленные недуги, связанные с суставами. Профилактическое употребление петрушки с учётом суточной нормы поможет поддерживать здоровье костей на должном уровне.

Доказано, что именно ежедневное употребление пряного растения сокращает вероятность переломов на 22 %.

Лечение мочеполовых инфекций:

Врачи часто рекомендуют дополнять своё питание петрушкой при наличии мочеполовых проблем и для предотвращения их распространения.

Соединения, присутствующие в составе, положительно влияют на частоту сокращения стенок мочевого пузыря. Более того, данное растение эффективно снижает риск развития камней в почках и задерживает кальций, оберегая организм от его дефицита.

Отрицательное влияние на организм:

На фоне положительных эффектов сложно представить, что растение может наносить вред. Однако это свойственно любой культуре, в том числе и петрушке.

В медицинской практике существуют случаи переизбытка петрушки в питании, своего рода «передозировка».

Люди могут начать страдать от болезней почек, печени и анемии. Но эти случаи лишь ещё раз доказывают, что во всем нужно знать меру, в том числе желании насытить организм полезными веществами.

Петрушка уникальна по своему составу, целительна и способна обогатить собой любые блюда. Ее можно употреблять как в свежем виде, храня в холодильнике, так и замороженном или сушеном, делая полезные запасы на зимний период года.