«Страна.ua»: давка произошла на станции метро «Театральная» в Киеве

На станции метро «Театральная» в столице Украины произошла массовая давка людей.

В воскресенье вечером, 13 ноября 2022 года, украинское интернет-издание «Страна.ua» сообщило о том, что в столице Украины на станции Киевского метрополитена «Театральная» произошла давка.

Обозреватели издания отмечают, что вероятной причины давки на станции метро «Театральная» в Киеве стало то, что неизвестный распылил газовый баллончик, когда на платформе и эскалаторах находилось большое количество людей.